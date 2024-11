شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير، خلال فترة المساء الليلة الثلاثاء/الأربعاء، تمتد حتى الساعة 11 مساء الأربعاء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة وصواعق رعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار المتوسطة، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: بحرة وبني يزيد وجذم ويلملم والعاصمة المقدسة والطائف والقنفذة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1856354604503499183?ref_src=twsrc%5Etfw

جازان: فرسان وجازان والدرب وبيش.

عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة.