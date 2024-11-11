مراهقة يمنية في عمر الزهور شربت كوب واحد من منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت مما حدث لجسمها.. دراسة علمية حديثة كشفت السر؟

عدن - كتب سعد محمود - بدأت قصة فتاة يمنية شابة بتجربة بسيطة لتناول منقوع القرنفل على الريق لمدة سبعة أيام، لكنها فوجئت بالتحولات الصحية التي طرأت على جسمها. نستعرض هنا أبرز الفوائد التي كشفت عنها الدراسات العلمية حول القرنفل، وفقاً لما جاء في تقرير موقع "هيلث لاين".

القرنفل: التوابل العطرية بفوائد متعددة

يعتبر القرنفل من التوابل العطرية التي تتميز بنكهة حلوة ومزايا طبية متعددة. فالدراسات تشير إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات قد تعزز صحة الكبد وتساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، مما يجعله إضافة قيمة إلى نظامك الغذائي.

غني بالعناصر الغذائية الأساسية

يحتوي القرنفل على الألياف، والفيتامينات، والمعادن التي تدعم الصحة العامة. فتناول ملعقة صغيرة (2 غرام) من القرنفل المطحون يوفر نحو 55% من الاحتياج اليومي للمنغنيز، إلى جانب الكربوهيدرات والألياف بكمية قليلة من السعرات.

مضادات الأكسدة للحماية من الأضرار التأكسدية

أظهرت الأبحاث أن القرنفل يحتوي على الأوجينول، وهو مضاد أكسدة قوي يمنع الضرر الناتج عن الجذور الحرة بفعالية أعلى بخمس مرات من فيتامين هـ، ما يجعل القرنفل عاملاً مهماً للحفاظ على الصحة الخلوية.

تأثيرات إيجابية محتملة ضد السرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص القرنفل قد يلعب دوراً في إبطاء نمو الأورام وتعزيز موت الخلايا السرطانية. لكن يتطلب ذلك مزيداً من البحث للتأكد من فعالية المركبات بجرعات آمنة.

محاربة البكتيريا وتعزيز صحة الفم

تمتلك مركبات القرنفل خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في القضاء على الأنواع الشائعة من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، كما تعزز صحة اللثة وتقلل من تراكم البلاك في الفم، خاصة عند استخدام غسول الفم العشبي.

دعم الكبد وتنظيم مستويات السكر في الدم

تظهر الدراسات الحيوانية أن الأوجينول في القرنفل يمكن أن يساعد في عكس تلف الكبد وتحسين وظائفه، بالإضافة إلى تعزيز استقرار نسبة السكر في الدم.

تعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشتها

القرنفل غني بالمنغنيز الذي يلعب دوراً هاماً في تكوين العظام، وقد أظهرت بعض الأبحاث الحيوانية قدرته على تعزيز كثافة العظام، ما يجعل القرنفل مكملاً داعماً لصحة الهيكل العظمي.

تقليل خطر تقرحات المعدة

يساعد القرنفل في تحسين صحة المعدة من خلال زيادة إنتاج المخاط الواقي في بطانة المعدة، مما يقلل من احتمالية تكوّن القرحات الهضمية.

إضافة بسيطة إلى نظامك الغذائي قد تمنحك فوائد صحية متعددة، فهل تجرؤ على تجربة منقوع القرنفل؟