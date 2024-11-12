شكرا لقرائتكم خبر عن في 2024.. "الأرصاد" يسجل حضورًا إعلاميًا بلغ 87.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المركز الوطني للأرصاد نجاحًا جديدًا من خلال ارتفاع نسبة حضوره الإعلامي في هذا العام 2024، مسجلًا نسبة 87.8% مقارنة بنسبة 65% التي سجيلها في عام 2023.

و يعكس هذا الإنجاز التطور الملحوظ في تقديم محتوى مرئي ومسموع عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يُبرز نجاح المركز في إيصال رسالته بفعالية إلى جميع شرائح المجتمع والجهات المستفيدة.

نشاط المركز وفعاليته

الدراسة التي أعدتها مؤسسة متخصصة في مجال الأبحاث والدراسات الإعلامية، رصدت نشاط المركز وفعاليته وحضوره الإعلامي البارز في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات الإعلام الجديد على مدار العام وخصوصًا في المواسم والمناسبات الكبرى.





فيما جاء هذا التفوق نظير التخطيط المستمر وتنفيذ استراتيجيات إعلامية مبتكرة تعتمد على تنويع قنوات الاتصال، وتعزيز جودة المحتوى المقدم بما يشمل الوسائل المرئية والرقمية، بالإضافة إلى تطوير حسابات التواصل الاجتماعي.

كما أشار المركز إلى أن تعزيز الشراكات الإعلامية مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية أسهم بشكل كبير في توسيع نطاق وصول المحتوى وزيادة تأثيره الإعلامي.

تصدر المحتوى التعليمي والتوعوي

كما كشفت الإحصائيات عن تصدر المحتوى التعليمي والتوعوي المرتبط بالتغيرات المناخية والظواهر الجوية قائمة المحتويات الأكثر تأثيرا لدى الجمهور، ما يعكس اهتمام المواطنين والمقيمين بتلقي معلومات دقيقة حول قضايا الأرصاد.

ولم تتوقف جهود المركز عند تطوير المحتوى فقط، بل تضمنت أيضًا برامج تدريبية مكثفة استهدفت الكوادر الإعلامية بالمركز، بهدف تحسين الأداء الإعلامي وتطوير مهارات إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.





وأسهم المركز من خلال المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، في إطلاق برامج توعوية وتنفيذ استراتيجية إعلامية تهدف إلى وصول المعلومة إلى شرائح المجتمع كافة، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال عقد شراكات تضمن الاستدامة واستمرار النفع والأثر.

النشرات التوعوية والمواد التثقيفية

كما سخر المركز منصاته الرقمية في النشرات التوعوية والمواد التثقيفية بالطقس والمناخ، وبث المعلومات الأرصادية وتقديم التنبيهات والإنذارات من الظواهر الجوية على مدار الساعة، إلى جانب إنتاج الأفلام الوثائقية عن الظواهر الجوية والحالات المتطرفة، وبلغات متعددة.

ويعمل المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي بالمركز الوطني للأرصاد، وفق خطة استراتيجية لتحقيق نتائج مستهدفة محددة وتقويم مستمر، فيما يعكس هذا النجاح ريادة المركز في إبراز دور الإعلام المتخصص والنهوض به.

وأكد المركز التزامه بمواصلة جهوده لتوسيع نطاق تأثيره الإعلامي، من خلال التركيز على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الأرصاد والتغيرات المناخية، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين، المقيمين، والجهات الرسمية.

