شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين مجزرتى الاحتلال في بيت لاهيا والشيخ رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في بيت لاهيا، ومنزلا في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن هذه الجريمة تعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وجريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع.

‏وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، على رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء، في ظل عجز مجلس الأمن مرة أخرى يوم أمس، عن التوصل لقرار يفرض وقف النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

‏وجدد، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق شعبنا، ومحاسبة المسؤولين عنها.