شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة تضبط بنادق للصيد البحري مخالفة بخليج سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فِرَق الرقابة التابعه لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة من خلال وحدة الثروة السمكية بمكتب الوزاره بمحافظة جدة، وبالتعاون مع مركز حرس الحدود ، بخليج سلمان بمدينة البحيرات ؛ اثنين من المقيمين مخالفين لنظام الزراعة يقومان بالصيد البحري بدون تصاريح نظاميه ؛ وتم مصادرة بنادق الصيد التي بحوزتهم لارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة ولائحته التنظيمية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد للجهه الرقابية المختصة بمكتب البيئة بجده بلاغ من قبل الوحده الامنية لحرس الحدود بالمحافظة.

وتم على الفور مباشرة الموقع و تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

وشدد على أهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، واستمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.