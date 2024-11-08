مصطفى قمر يستذكر "شنكلوه" ويكشف عن رأي عادل إمام فيها

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الفنان المصري مصطفى قمر أغنية "شنكلوه" في فيلم "حريم كريم" عام 2005، كاشفا عن رأي الممثل المصري عادل إمام فيها، قائلا: "كل الناس استغربوا الأغنية وقالوا مصطفى عامل أغنية "تويست" إزاي في الألفينات، أنا فاكر أستاذ عادل إمام قابلني قالي عملتوها زاي شنكلوه دي لحن مين، أحفادي بيقعدوا يتفرجوا على الأغنية وكان مبسوط جدا.



وأضاف مصطفى قمر: "الأغنية مكنتش للجيل الكبير ولا الوسط حتى الاطفال ولحد النهاردة بغني الأغنية دي في كل الحفلات والأفراح".

وجاء حديثه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.