ياسمين صبري ساحرة بالأسود من إحدى المناسبات-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بطقم أسود أنيق خلال حضورها إحدى المناسبات.

وشاركت ياسمين متابعيها بثلاث صور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من هذه الإطلالة التي تألفت من سترة بياقة مطوية وكمين مخرمين وجاء سروالها من نفس قماشة كميها وريطتت شعرها الى الوراء واعتمدت ماكياجا صاؤخا وحملت حقيبة ذهبية لاللون

وكانت كشفت ياسمين صبري، تفاصيلاً جديدة حول أحدث أعمالها فيلم "الأرض السوداء" الذي يجمعها بكريم عبدالعزيز، للمرة الأولى.

وقالت ياسمين، إنه يجري حالياً تصوير مشاهد العمل، الذي يتطلب التنقل والسفر بين أماكن مُختلفة ولفترات طويلة، لافتةً إلى أن الفيلم يستغرق تصويره 9 أشهر وهو وقت طويل، مقارنة بالأعمال الأخرى التي تستغرق شهرين تصوير.

وأوضحت أن العمل تدور أحداثه في إطار "الأكشن"، ومن المُقرر طرحه خلال موسم العيد المُقبل.