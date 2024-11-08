ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 ساندرا رزق الجمهور، صورتين لها برفقة إبنتها نور نصر، وتألقتا بإطلالات جميلة للغاية.

نور أصبحت شابة جميلة للغاية، تشبه والدتها إلى حد كبير، وعلقت ساندرا قائلة: "صديقتي بكل الأوقات".

وكانت تألقت ساندرا رزق، بإطلالتها على متابعيها بصور مميزة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، أثناء قضائها أوقاتاً مميزة، وكانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود، بكمين قصيرين، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر نور إبنة ساندرا رزق نسخة طبق الأصل عن والدتها.. شاهدوا جمالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.