الامارات | ضحى البشر: طموحاتي كبيرة في «الشراع الحديث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطمح ضحى البشر لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرياضة السفن الشراعية، للاستفادة من خبراتها كأول مدربة خليجية وعربية تحصل على شهادة التدريب من الاتحاد الدولي، لطرق باب المجد الأولمبي، سواء لاعبة أو مدربة للأجيال المقبلة.

وقالت البشر لـ«الإمارات اليوم»: «طموحاتي كبيرة في مواصلة مسيرتي لاعبة ومدربة في وقت واحد، بهدف بلوغ (أبطال الشراع الإماراتيين) الدورات الأولمبية، متسلحة بالخبرات المكتسبة من دورة الدراسات التي امتدت سبعة أسابيع في بريطانيا، وأتممتها بنجاح، وأصبحت وفق اعتراف الاتحاد الدولي أول مدربة إماراتية وخليجية وعربية في رياضة الشراع الحديث».

وأضافت البشر المتوّجة بطلة العرب لعام 2024 في رياضة الشراع الحديث لمنافسات «ألكا 6»: «حصولي في نوفمبر عام 2023 على شهادة المستوى الثالث، فتح الباب أمامي - بدعم من اتحاد الإمارات للشراع الحديث، واللجنة الأولمبية الوطنية - للحصول على فرصة الانضمام إلى برنامج الدراسات الدولية المتقدمة في مجال التدريب، بمشاركة العديد من رياضيي الشراع حول العالم، وإتمام ثلاثة مستويات، واكتساب خبرات نظرية وعملية تحت إشراف نخبة مدرّبي ونجوم هذه الرياضة على المستوى الدولي».

وأضافت: «أتطلع لاستثمار هذه المعرفة والخبرات في تطوير أدائي للمنافسة في بطولات العالم بعد العديد من الإنجازات على صعيد البطولات الدولية والعربية والخليجية، ونقل تلك المعرفة للأجيال المقبلة، بهدف تمهيد الطريق أمام زيادة انتشار الفئات الأولمبية الموجودة ضمن هذه الرياضة، جنباً إلى جنب مع صقل المواهب التي تضمها هذه الرياضة لتحقيق مزيد من الإنجازات، وبلوغ المجد الأولمبي الذي يسعى إليه جميع الرياضيين حول العالم».

وأشارت البشر إلى أن الخبرات المكتسبة في دورة بريطانيا تمنح رياضة الشراع الإماراتية خيارات إضافية لتوسيع دائرة المشاركين، خصوصاً الفئات الأولمبية، وقالت: «تقتصر المشاركة الإماراتية في البطولات العالمية على فئات محدودة من أصل 12 فئة مدرجة ضمن منافسات الدورات الأولمبية، فبداياتي كانت مع فئة (أوبتسمت)، قبل الانتقال إلى فئة (ألكا 6)، ويوجد أبطال في الدولة على صعيد فئتي (ألكا 4) و(ألكا 7)، ومنهم المونديالي عادل خالد الذي أهدى الدولة إنجازات لافتة، خصوصاً في بطولات العالم».

وتابعت: «رياضة الشراع في الإمارات تسير على الطريق الصحيح، ولها بصماتها الواضحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، ونعوّل على مواصلة تطوير الأداء، جنباً إلى جنب مع توسيع دائرة المشاركات والفئات، بما يخدم الهدف الأسمى الذي يسعى إليه رياضيو الإمارات في رفع علم الدولة في كبريات المحافل الدولية».

يذكر أن البشر المتوّجة العام الماضي ببرونزية دورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر، وصاحبة ذهبية مهرجان الرباط الدولية هذا العام، والمدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي، تقود منتخب فتيات الدولة للمشاركة بين 12 و16 نوفمبر الجاري في البطولة العربية الأولى للشراع للفتيات المقامة في البحرين.