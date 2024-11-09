الامارات | 9 برامج لدعم تأسيس الأسر المواطنة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفّرت دائرة تنمية المجتمع تسعة برامج رئيسة لدعم تأسيس أسرة إماراتية، وتعزيز استقرارها، شملت التسجيل في نموذج مديم لأعراس النساء، والتقديم على سلفة الزواج المُيسـر، وتجربة رحلة العمر في مركز مِديم لإعداد الأسرة، والبدء في برنامج تـأهيـل المقبلين على الزواج، وإقامة حفـل الزفـاف وفق نموذج مديم، والتقديم والحصول على المسـاعدة الإيجـارية، والتقديم على خدمة الزيارات المنزليـة لدعم الأمهات الجدد، والتقديم على دعم إجـازة الأمومة للأمهات العاملات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج الحوافز الخاصة بقروض الإسكان، ويشمل تخفيض قيمة سداد القرض، وتمديد فترة سداد القرض.

وتفصيلاً، أكدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، عملها من خلال مبادرة «مديم»، على توجيه وإرشاد الشباب المقبلين على الزواج، خلال رحلة زواجهم، وتعزيز مفاهيم الزواج السعيد والمستدام، وتأسيس الأسر المستقرة التي تسهم في خلق مجتمع متماسك ومزدهر، وذلك بتشجيعهم على اتخاذ قرارات حكيمة خلال رحلة الزواج، عبر توفير مجموعة من الخدمات التي تضمن للأسرة الإماراتية حياة كريمة ومستقرة، وتتيح لها النمو والازدهار.

وأوضحت الدائرة على منصة «مديم» التي أطلقتها أخيراً، أنها توفر باقة متكاملة من الخدمات والبرامج الموجهة للمواطنين، سواء كانوا من المقبلين على الزواج أو الأسر في إمارة أبوظبي، والتي يتم تقديمها من قبل نخبة مؤهلة من الأخصائيين والخبراء في مجالات العلاقات الزوجية والأسرية والمستشارين النفسيين، إضافة إلى توفير دعم خاص للأشخاص المقبلين على الزواج أثناء مرحلة الإعداد له، كما يمتد هذا الدعم ليشمل الأزواج حديثي العهد بالزواج، والأسر بشكل عام، والأسر التي تواجه الصعوبات، والأسر التي تطلب النصح والتوجيه حول مختلف الجوانب المتعلقة بحياة الأسرة، وتربية الأبناء والاندماج والتفاعل مع المجتمع.

ولفتت الدائرة إلى حرصها على دعم الأسر المواطنة في مسارها نحو الاستقرار والسعادة، من خلال حزمة من المبادرات التي ترافق الفرد والأسرة في كل خطوة من خطوات مراحل الحياة، والتي تشمل سلفة من دون فوائد بقيمة 150 ألف درهم إماراتي، لكي يستفيدوا منها في إقامة حفل زفاف يراعي متطلباتهم، ويتماشى في الوقت نفسه مع عاداتنا وتقاليدنا الإماراتية الأصيلة، وتقديم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50 ألف درهم، حيث يمكن أن تصل قيمة المساعدة إلى 75 ألف درهم.

وتضمنت مبادرات دعم الأسرة، توفير خدمة الزيارات المنزلية للأمهات الجدد، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للآباء والأمهات في الفترة التي تلي مرحلة ولادة الأبناء والعناية بالرضع، وتمديد إجازة الأمومة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص، ومساواتها بمثيلتها في القطاع الحكومي، لتصل إلى 90 يوماً، إضافة إلى خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، بدءاً من المولود الرابع لأصحاب الدخول الشهرية ما بين 21 ألفاً و50 ألف درهم، أو تخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني تسع سنوات لأصحاب الدخول الشهرية التي تزيد على 50 ألف درهم.

تشجيع الزواج والإنجاب

أكدت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن مبادرة «مِديم»، وبرنامج «نمو»، يهدفان إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري، وترسيخ الترابط المجتمعي، والحفاظ على مكتسبات النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي على كل الصعد، وذلك عبر تشجيع الشباب على الزواج وإنجاب الأبناء وتكوين الأسر المستقرة، وتذليل كل الصعاب التي قد تواجههم عند قيامهم بهذه الخطوة، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، ما يتيح لهم الاستمتاع بحياة أسرية هانئة تظللها المودة والرحمة.