الامارات | منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية بالرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية الإسلامية غير العادية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، التي افتتح أعمالها، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشارك في القمة عدد من قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها والوزراء، وممثلوها والمنظمات العربية والإسلامية.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بدعم جهود السلام والتعايش، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية، لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

منصور بن زايد:

. الإمارات ملتزمة بدعم جهود السلام والتعايش، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.