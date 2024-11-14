الامارات | «قضاء أبوظبي» تُعرّف بخدماتها للجاليات الأجنبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأسترالية لدى الدولة، ورشة عمل تعريفية بالخدمات التي تقدّمها الدائرة للأجانب، وذلك ضمن مبادرات لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، بهدف إطلاعهم على أحدث الخدمات الرقمية والذكية، وتعزيز نشر الثقافة القانونية.

ويأتي تنظيم الورشة، التي عُقدت بحضور عدد من أعضاء الجاليات الأجنبية، في إطار الحرص على تعزيز التوعية القانونية، وتثقيف الجاليات بالخدمات النوعية والمبتكرة التي تشكّل نموذجاً غير مسبوق ومتطور للخدمات القضائية والعدلية على المستوى الدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير خدمات قضائية وعدلية تعزز تنافسية إمارة أبوظبي، وتدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت الورشة تعريف الجاليات بقانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021، وآثاره في إمارة أبوظبي، وأهداف إنشاء محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.

كما استعرضت الخدمات التي يوفرها مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة، عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز جودة الخدمات، وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.