شكرا لقرائتكم منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد منتدى (جائزة تجربة العميل السعودية 2025)؛ الذي تحتضنه العاصمة الرياض، حضورًا لافتًا، حيث جمع قادة التحول في مجال تجربة العميل من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات والرؤى؛ مما يعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في هذا المجال.

جائزة تجربة العميل السعودية

وتُعدُّ (جائزة تجربة العميل السعودية) من أهم الفعاليات؛ التي تحتفي بالإنجازات المتميزة والمساهمات الرائدة في مجال تجربة العميل؛ وذلك بهدف تكريم الجهات الرائدة في تحسين تجربة العميل.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، قال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية، عبدالله الأصقة: “يهدف منتدى (تجربة العميل السعودية) إلى رفع قيمة خدمة العميل في المملكة العربية السعودية، التي تُعدُّ من الدول القيادية في خدمات العميل من ناحية الـ HTC Service”.

وأضاف: نسعى، من خلال المنتدى، إلى توحيد خبرة وخدمات العميل بالطريقة الصحيحة مع سرعة التمكين التقني؛ التي تهدف إلى مصلحة العميل بالطريقة الصحيحة.

وصاحَب المنتدى معرضٌ ضم عددًا من الشركات الفائزة بجائزة (تجربة العميل السعودية )؛ ومنها: شركة سعودية رائدة في تقديم حلولٍ مبتكرة في قطاع السفر والسياحة، موجَّهة بشكل خاص للشركات؛ حيث تُتيح المنصة للموظفين وأصحاب الشركات إتمام الإجراءات الإدارية بسهولة من خلال تقديم طلباتهم، مباشرةً، عبر المنصة، مما يسهم في تسهيل تجربة العميل بشكل ملحوظ.

أبرز مميزات المنصة

وتتمثَّل أبرز مميزات المنصة في تحسين تجربة الزائر؛ حيث يمكن للموظف حجز تذكرته بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدارة جميع السياسات الداخلية وطباعتها بشكل تلقائي عبر النظام.

وتستهدف هذه الحلول التقنية حلَّ مشكلة التواصل التقليدي؛ الذي كان يعتمد على تبادل البريد الإلكتروني بين العميل، المسافر، والمسؤولين في شركات السياحة، ما كان يؤدي إلى تأخيرات وصعوبة في التنسيق؛ حيث تمكِّن المنصة العميل أو المسافر من إنهاء جميع الإجراءات بشكل سهل وسريع عبر التطبيق، مما يعزز من فاعلية عملية السفر، ويضمن تحسين تجربة العميل.

ويعكس منتدى (جائزة تجربة العميل السعودية) التزام المملكة بتحقيق التميُّز في خدمة العملاء من خلال تبنّي حلول مبتكرة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعدُّ المنتدى خطوةً مهمةً نحو تحسين تجربة العميل وتعزيز الكفاءة الرقمية، مما يعكس تطور المملكة في هذا المجال.