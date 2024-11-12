الامارات | حمدان بن محمد يعيّن مديراً تنفيذياً في «طرق دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 90 لسنة 2024 بتعيين موزة سعيد المرّي مُديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.