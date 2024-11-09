الامارات | هامان: مبابي لا يقدّم أداء جيداً حالياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يشعر لاعب خط الوسط الألماني السابق ديتمار هامان بالمفاجأة من استبعاد كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا لكرة القدم، الأخيرة، مشدداً على أن لاعب ريال مدريد الإسباني «لا يقدّم أداء جيداً في الوقت الحالي».

وقال ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إن غياب مبابي عن آخر مباراتين للفريق في مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل وإيطاليا يومي 14 و17 نوفمبر على الترتيب، كان مجرد حالة فردية.

لكن هامان الذي أصبح الآن أحد أبرز خبراء كرة القدم في ألمانيا، يعتقد أن تراجع مستوى مبابي بدأ منذ فترة، حتى قبل انضمامه للريال في يوليو الماضي.

وصرح هامان لشبكة «سكاي» الإخبارية: «لم يقدّم مبابي أداء جيداً خلال آخر 12 شهراً مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يظهر أيضاً بالشكل المأمول مع منتخب فرنسا أيضاً».

وأكد هامان أيضاً أن انتقال مبابي مجاناً للريال كان له تأثير سلبي في اللاعبين الآخرين في سانتياغو برنابيو.