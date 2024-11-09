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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي آسيوياً بغرامة 1000 درهم مع إيقاف التنفيذ مدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري، نتيجة دخوله الطريق دون التأكد من خلوه أثناء قيادته دراجة نارية، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة كانت تسير في مسارها الصحيح، متسبباً بذلك في إتلاف المركبتين. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم لم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين، وثبت من خلال الفحص والمعاينة قيادته بطريقة خاطئة، فأدانته المحكمة لكن استعملت الرأفة معه لظروف الواقعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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