شكرا لقرائتكم خبر عن قضية جنائية تطارد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر قاض إرجاء قرار بشأن إلغاء الإدانة الجنائية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل إخفاء سر بسبب حكم للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الحصانة الرئاسية.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي بنيويورك خوان إم. مريشان الحكم اليوم الثلاثاء، لكنه قال لمحاميي ترامب اليوم إنه سيرجئ الحكم إلى 19 نوفمبر. البيت الأبيض من ناحية أخرى، رفضت ميلانيا ترامب عرضًا بالتوجه إلى البيت الأبيض، غدًا الأربعاء، والاجتماع مع جيل بايدن، مؤكدة أنها لم تنس أزمة مداهمة منزلها في "مار لاجو" التي شنتها إدارة بايدن كجزء من تحقيق الحكومة الفيدرالية في وثائق سرية.

وقالت مصادر نقلت عنها صحيفة "واشنطن بوست": "لن تذهب"، وأضافت: "سمح زوج جيل بايدن لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس عليها".