شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء طريقهم لحفل زفاف.. مقتل 18 شخصًا جراء سقوط حافلة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أن حافلة تقل نحو 24 من المدعوين لحفل زفاف سقطت في نهر السند في شمال باكستان اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الباكستانية فيض الله فرقان إن الحادث وقع في منطقة جيلجيت بالتستان بينما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة تشاكوال في إقليم البنجاب.

وأضاف أن البحث عن الجثث مستمر، ولم يتم العثور حتى الآن إلا على امرأة على قيد الحياة وتتلقى العلاج في المستشفى، وقالت الشرطة إنه لم يتضح سبب الحادث.