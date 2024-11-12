الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.04 % ليتداول عند 1.2739 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.55% إلى 1.2005 يورو.

الأسهم البريطانية

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 1.22 %، ما يعادل 99.42 نقطة، ليصل عند مستوى 8025.77 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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