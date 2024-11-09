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الامارات | حبس وإبعاد لمتهم بحيازة مخدرات       

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وإبعاد لمتهم بحيازة مخدرات        والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس آسيوي ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بحيازة مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والتعاطي.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وصلت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة وتعاطيه إياها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وضبطه أثناء سيره في المنطقة.

وبتفتيش مقر سكنه عثر بحوزته على ثلاث لفافات بداخلها مادة تبين لاحقاً أنها كمية من مخدر الهيروين، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي، وأنه حصل عليها من شخص آسيوي يحوز هاتفاً دولياً لا يعرف بياناته، ويتواصل معه فقط عن طريق «واتس أب»، إذ يرسل إليه موقعاً جغرافياً بالمخدرات دون أن يلتقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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