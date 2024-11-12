أفادت مصادر سياسية لـ"الجديد"، بأن "زيارة هوكشتاين أو عدمها هي المؤشر على استكمال بايدن بمحاولته لإيجاد الحل ووقف إطلاق النار قبل خروجه من البيت الابيض"، لافتةً الى أن "لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي مع ترامب يُعدّ أكبر مؤشر بأن شيئاً يُحضر للمنطقة".
هذا ومصادر عين التينة للجديد، أن "لا تواصل بين بري وهوكشتاين حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة لـ"الجديد": لا تواصل بين بري وهوكشتاين حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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