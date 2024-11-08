يسرا تهنئ إسعاد يونس على مسرحيتها الجديدة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الممثلة المصرية يسرا من من زميلتها ومواطنتها إسعاد يونس بالتهنئة على مسرحيتها الجديدة التي حملت عنوان "إس إس هانم"وكذلك لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وذلك عبر منشور لهل بصفحتها الرسمية بمزقع للتواصل الاجتماعي مرفقة بوستر المسرحية بتعليق جاء فيه :"ألف مبروك لصاحبة السعادة صديقتي و حبيبتي إسعاد يونس و جميع القائمين على العمل، لنجاح العمل المسرحي العظيم "إس إس هانم" بموسم الرياض.

. دايما من نجاح لنجاح و وخالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أعدت لي و لنا جميعا جمهور المسرح.. لك خالص الشكر لدعمك الدائم للفن".