- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الممثلة المصرية يسرا من من زميلتها ومواطنتها إسعاد يونس بالتهنئة على مسرحيتها الجديدة التي حملت عنوان "إس إس هانم"وكذلك لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وذلك عبر منشور لهل بصفحتها الرسمية بمزقع للتواصل الاجتماعي مرفقة بوستر المسرحية بتعليق جاء فيه :"ألف مبروك لصاحبة السعادة صديقتي و حبيبتي إسعاد يونس و جميع القائمين على العمل، لنجاح العمل المسرحي العظيم "إس إس هانم" بموسم الرياض.
. دايما من نجاح لنجاح و وخالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أعدت لي و لنا جميعا جمهور المسرح.. لك خالص الشكر لدعمك الدائم للفن".
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تهنئ إسعاد يونس على مسرحيتها الجديدة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.