شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. "التابلاين" يقود العائلات في رحلة استكشاف فريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقيم هيئة التراث فعالية "التابلاين" في منطقة الحدود الشمالية، مقدمةً تجربة ثقافية فريدة تسلط الضوء على الأثر التاريخي والتنموي لمشروع التابلاين، الذي يعد أحد الرموز الصناعية المميزة في تاريخ المملكة.

وتعد الفعالية فرصة للعائلات لاستكشاف مراحل تأسيس المشروع ونجاحه، إذ يعد مشروع التابلاين أول خط أنابيب نفط يمتد عبر الحدود السعودية، مشكلاً حجر زاوية في تطوير الصناعة النفطية في المملكة.

فعالية "التابلاين"

وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة والعروض التي تنقل الزوار في رحلة عبر الزمن للتعرف على التراث الصناعي للمملكة.



ويشمل ذلك "معرض التابلاين" الذي يستعرض مراحل المشروع وأهميته الاقتصادية، و"سوق الحرفيين" الذي يقدم عروضاً حية لأشغال الحرف التقليدية، إلى جانب "معرض الصور التاريخي" الذي يروي حكايات المشروع عبر صور توثيقية نادرة.

كما يتاح للزوار خوض "تجارب التابلاين" التي تعيد إحياء مشاهد العمل في المشروع بتقنيات مبتكرة.

تجربة ثقافية غنية

ولم تغفل الفعالية عن إشراك الأطفال من خلال تخصيص "جناح الطفل"، الذي يقدم أنشطة ترفيهية وتثقيفية تعزز انتماءهم لتراث المملكة الصناعي.



تستمر الفعالية من 10 حتى 15 نوفمبر 2024، من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً، في ساحة الاحتفالات بمدينة عرعر، ما يتيح للعائلات والأفراد فرصة الاستمتاع بتجربة ثقافية غنية تعيد إحياء جزء مهم من تاريخ المملكة وتراثها العريق.