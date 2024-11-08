بريتني سبيرز ترقص بملابسها الداخلية وتقوم بحركات هستيرية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز العنان لطاقاتها وذلك عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها بدت فيه وهي ررقص بملابس داخلية بنقشة النمر منتعلة حذاء أسود عالي وعريض الكعب. وبدت بريتني وهي ترقص في البيت مبالغة في حركاتها خصوصا بيديها وكأنها في حالة هستيرية. إشارة إلى أن سبيرز كانت أعلنت في مقطع فيديو في وقت سابق أنها تزوجت من نفسها وبدت فيه بالطرحة وفستان أبيض وعلقت :"وعلقت سبيرز على الفيديو بالقول: "اليوم الذي تزوجت فيه نفسي.. أعيده لأنه قد يبدو محرجاً أو غبياً، لكنني أعتقد أنه أذكى شيء قمت به على الإطلاق!".

ويعود إعداد الفيديو إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، بعد 6 أشهر على زواجها من عارض الأزياء الإيراني الأميركي سام أصغري دون أن توضح في حينها لما قررت لعب دور العروس فيه، ومتى قررت أن تتخذ خطوة الزواج بنفسها.

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