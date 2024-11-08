شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج: لا يهمنى من سيقدم شخصية جيمس بوند بعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى دانيال كريج أنه غير مهتم بمن سيتولى دور جيمس بوند من بعده، وفقا لتقرير جديد نشر على موقع "nme"، جسد كريج لأول مرة دور العميل السري الشهير في فيلم Casino Royale لعام 2006، وشارك في بطولة العديد من الأفلام قبل أن يُقتل في فيلم No Time To Die لعام 2021.

شارك كريج في البطولة إلى جانب نجوم عالميين مثل آنا دي أرماس ورامي مالك وليا سيدو.

ومع ذلك أكد كريج أنه غير مهتم بمن سيخلفه في دور العميل 007، وسألته مجلة Variety مؤخرًا، "إذا كنت ستنقل شعلة جيمس بوند، فمن الذي تحب أن تراه يلعب دوره؟"، فأجاب كريج "لا يهمني".

وكان قد صرح المخرج العالمى مارتن كامبل، مخرج سلسلة أفلام جيمس بوند السابق، أنه متشكك في أن يلعب النجم العالمى دانيال كريج دور العميل 007، أخرج كامبل فيلم Casino Royale الذى طرح خلال عام 2006، والذي كان أول فيلم لـ كريج في هذا الدور بعد توليه المسئولية خلفًا للممثل العالمى بيرس بروسنان.

وفي حديثه إلى موقع The Express، أوضح كامبل سبب تردده قليلاً في اختيار الممثل في الدور الأسطوري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اختلافاته الجسدية عن زملائه السابقين، وقال كامبل: "تحفظي الوحيد مع دانيال، بغض النظر عن أنه ممثلاً رائعاً، إلا أن الحقيقة كانت أنه خلف لـ ممثلين مثل شون كونري، وروجر مور، وبيرس بروسنان، وكان كل منهم بمثابة شخصية خاصة بمفرده، وجميعهم وسيمين، وجميعهم مثيرون، وجميعهم جذابون للنساء".