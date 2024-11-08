شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iphone 15 الهاتف الأكثر مبيعًا فى العالم خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر من شركة Counterpoint Research، عن أحدث تصنيفات ربع سنوية لموردي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة والصين والهند والعالم ككل، والتي كشفت عن أكثر طرازات الهواتف المحمولة شيوعًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.

وأوضح التقرير أن هاتف آيفون 15 "الأصلي" يفوز بالميدالية الذهبية، كأكثر هاتف ذكي مبيعًا في العالم، يليه هاتف 15 Pro Max فائق الجودة في المركز الفضي وهاتف آيفون 15 Pro المتطور بشكل مماثل ولكنه أصغر حجمًا بشكل ملحوظ في المركز الثالث.

وقد تم تصنيف هذه الأجهزة بنفس الترتيب للربع من أبريل إلى يونيو من العام أيضًا، على خطى ثلاثية iPhone 14 الناجحة بنفس القدر في نفس الوقت من العام الماضي.

ونجحت ابل في هذه المنافسة التي تشتعل مع شركات صينية أخرى، لتصل الى مستوى مبيعات متساوٍ مع هواتف iPhone غيرPro، وهو أمر جيد بطبيعة الحال لأرباح الشركة، وعلى الجانب غير المشرق من الأمور، كانت حصة مبيعات "الأساس" لـ iPhone 15 الرائدة في السوق في الربع الثالث من عام 2024 أقل من النتيجة الشاهقة لسابقه في الربع الثالث من عام 2023، وكان iPhone 14 أقل نجاحًا بكثير من iPhone 13 في نفس الإطار الزمني.