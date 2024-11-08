الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين على جبهة غزة وثالث على جبهة لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة

كشف الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جنديين على جبهة غزة وثالث على جبهة لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن "مقتل جندي إسرائيلي في الكتيبة 8207 لواء ألون (228) متأثراً بجراحه التي أُصيب بها بتاريخ 26 تشرين الأول 2024 خلال معركة جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.