الجيش الاسرائيلي زعم مداهمة منشأة لحزب الله على بعد 200 متر من قاعدة اليونيفيل بجنوب لبنان

زعم الجيش الاسرائيلي مدرسة منشأو لحزب الله لتعليم الأنشطة العسكرية في جنوب لبنان، مدعيا انها تقع على بعد حوالي 200 متر من قاعدة اليونيفيل.

وزعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي العثور على وسائل قتالية وتدمر بنى تحتية عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله.

وبحسب ادعاء الجيش الاسرائيلي فأن المنشأة استُخدمت من قبل عناصر حزب الله للتدريب، وتعليم أساليب القتال الخاصة بحزب الله ولتخزين العديد من الأسلحة.