النشرة:انتشال اربعة جثامين من تحت الانقاض في وطى الخيام

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن فرق الصليب الاحمر الدولي والصليب الاحمر اللبناني و"اليونيفيل" تمكنت من انتشال اربعة جثامين من تحت الانقاض في وطى الخيام، ويستمر البحث والتأكد من عدم وجود المزيد من الشهداء قبل إنهاء البحث.

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