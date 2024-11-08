كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:55 من عصر اليوم الجمعة، قاعدة تدريب للواء المظليّين في مستوطنة كرمئيل؛ بصلية صاروخيّة كبيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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