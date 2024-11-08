"زهرة الثالوث" يحصد 50 مليون

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان المسلسل التركي "زهرة الثالوث" حقق شعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي، وقد عرض مترجما ومدبلجا لمدة 3 مواسم.

وحاليا قد وصل عدد مشاهدي الحلقة الأولى عبر القناة الخاصة للعمل عبر يوتيوب الى 50 مليون.

على صعيد آخر كانت قد تعرضت بطلة العمل إيبرو شاهين لموجة إنتقادات واسعة من قبل المتابعين بسبب غيابها عن جنـ ازة والد زميله في المسلسل أكين أكينوزو، إلا أن تقارير صحافية أكدت أنها لم تتمكن من الوقوف إلى جانبه بسبب إنشغالها بعملها الدرامي الجديد، الذي تم تصويره في قبرص إلى جانب الممثل التركي مراد يلدريم، لكنها تواصلت معه عبر الهاتف.

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