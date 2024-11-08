خضر: قافلة مساعدات وصلت هذا الأسبوع لدير الأحمر و3 شاحنات لفاكهة- الجديدة ورأس بعلبك وعرسال

أصدر محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​، تقريرًا عن حصيلة المساعدات الّتي تلقّتها المحافظة في الأسبوع الحالي، جاء فيه: "المساعدات الّتي وصلت إلى أهلنا في محافظة بعلبك الهرمل لهذا الأسبوع، هي كالتّالي:

- قافلة من قبل منظّمات الأمم المتّحدة إلى منطقة دير الأحمر، تضمّنت 2110 حرامات، 350 فرشة، 900 حصيرة، ألف سترة شتويّة، 700 مصباح على الطّاقة الشّمسيّة، 10 حقائب إسعافات أوّليّة، 429 حصّة غذائيّة، 523 وجبة خفيفة، إضافةً إلى كميّة من الأرز والطّعام للأطفال.

- شاحنة من خليّة الأزمة تضمّنت ألف حصّة غذائيّة للفاكهة- الجديدة ورأس بعلبك.

- شاحنتان من مجلس الجنوب إلى بلدة عرسال، محمّلتان بـ1200 حصّة غذائيّة، 2000 حرام و823 وسادة".

وتوجّه خضر بالشّكر إلى "كلّ من بسام طليس ومحمد كمال الخير، لمساهمتهما بتأمين الشّاحنات مجّانًا لنقل المستلزمات إلى بلدات عرسال والفاكهة- الجديدة ورأس بعلبك".