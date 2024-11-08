الحلبي بحث مع مراد وفياض وبيضون بخطة الوزارة لتأمين التعليم بحسب وضع كل منطقة

اجتمع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع رئيس لجنة التّربية النّائب حسن مراد وعضوَي اللّجنة النّائبين علي فياض وأشرف بيضون، في حضور المدير العام للتّربية عماد الأشقر ومستشاري الوزير. وتناول البحث متابعة تطبيق خطّة الوزارة، لجهة تأمين التّعليم بمرونة، بحسب وضع كلّ منطقة حضوريًّا أو من بُعد أو بصورة مدمجة.
ووجّه الحلبي الشّكر إلى النّواب على الاجتماع الّذي "تمّ تخصيصه لعرض الخطّة ومناقشتها في حوار راق ومسؤول، مع إبداء الملاحظات بصورة علميّة وبنّاءة".
بدوره، اعتبر مراد أنّ "من واجب اللّجنة أن تكون إلى جانب الوزارة، وأن نتعاون من أجل الأفضل للتّربية وللوطن".
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