السفارة البرازيلية: البرازيل تبرعت ببطانيات وأطنان من الأدوية والإمدادات الغذائية منذ تشرين الأول

أعلنت السّفارة البرازيليّة في لبنان، أنّ "البرازيل تبرّعت للبنان منذ أوائل شهر تشرين الأوّل، بما يعادل 21 طنًّا من الأدوية، 40 طنًّا من الإمدادات الغذائيّة و6500 بطانيّة. ومن إمدادات الأدوية، هناك أدوية لعلاج السّرطان تمّ التّبرّع بها لمركز سرطان الأطفال في لبنان".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تنفيذ المساعدة الإنسانيّة بتنسيق من الوكالة البرازيليّة للتّعاون، بمشاركة وزارة الصّحة البرازيليّة، منظّمة "متّحدون من أجل لبنان-UpL" للجالية اللّبنانيّة في البرازيل، والقنصلية العامّة اللّبنانيّة في ريو دي جانيرو"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ نقل البضائع المتبرَّع بها إلى بيروت، بواسطة الطّائرات التّابعة لسلاح الجو البرازيلي".

ولفتت السّفارة إلى أنّ "مبادرة "متّحدون من أجل لبنان" هي مبادرة أطلقتها السّفارة اللّبنانيّة في البرازيل، بالتّعاون مع قنصليّة لبنان في ساو باولو".