خير نفى وجود مساعدات عالقة بالمطار: تُوزع بعد خضوعها للترتيبات والفحوصات اللازمة

أشرف الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء الرّكن ​محمد خير​، على توزيع المساعدات الإغاثيّة المقدّمة من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة"، بالتّعاون مع الهيئة العليا، في منطقة الطريق الجديدة، على النّازحين اللّبنانيّين من محافظة الجنوب.

وللمناسبة، أشار اللّواء خير إلى أنّ "باسم الشّعب اللّبناني وباسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نوجّه كلّ الشّكر للسّعوديّة قيادةً وشعبًا، على ما تقدّمه من مساعدات بلغت إلى الآن حمولة 23 طائرة، تتميّز من حيث الكميّة والنّوعيّة الّتي توزَّع على المواطنين المحتاجين وخاصّةً النّازحين كافّة"، مؤكّدًا "أنّنا ونحن مستمرّون بالتّنسيق مع مركز الملك سلمان بهذه الشّفافيّة وبهذه الصّدقيّة، خلال عمليّة توزيع المساعدات".

من جهة أخرى، نفى "وجود أي مساعدات عالقة في ​مطار بيروت الدولي​، خلافًا لما زعمه البعض في وسائل الإعلام"، موضحًا أنّ "المساعدات الّتي تصل إلى المطار أو غيره، يتمّ توزيعها بعد نحو 5 أيّام، وذلك بعد خضوعها للتّرتيبات والفحوصات اللّازمة".