شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. هبوط العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط قليلًا اليوم، مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

يأتي هذا بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير السياسات للرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات. أسعار النفط وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتًا، ما نسبته 0.7 في المئة، ليصل إلى 75.10 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش.

بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9 في المئة، ما يعادل 63 سنتًا، ليصل إلى 71.74 دولارًا.