شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح بيبان Talks يستعرض آفاق الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعرض مسرح بيبان Talks خلال اليوم الرابع من ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تسلط الضوء على الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب.
وتناولت الجلسات موضوعات متعددة، منها: تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية لبناء منظومة متكاملة للرياضات الإلكترونية، والتنقل في الأسواق الجديدة بأسلوب مدروس، إلى جانب تحفيز الإبداع في العالم الافتراضي لتمكين المستخدمين والمبدعين، واستكشاف آفاق جديدة لأهمية رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة، فضلًا عن عرض آفاق الاستثمار في قطاع الموسيقى الواعد في المملكة.
وشملت النقاشات موضوع تمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء السعودي، وتعزيز تجربة الهدايا من خلال التحليل المبني على البيانات، إلى جانب جلسة عن جاهزية البنية التحتية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النجاح في سوق الأسهم.
كما تحظى الجلسات بحضور واسع من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص، ما يعزز من فرص التعاون والشراكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتناولت الجلسات موضوعات متعددة، منها: تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية لبناء منظومة متكاملة للرياضات الإلكترونية، والتنقل في الأسواق الجديدة بأسلوب مدروس، إلى جانب تحفيز الإبداع في العالم الافتراضي لتمكين المستخدمين والمبدعين، واستكشاف آفاق جديدة لأهمية رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة، فضلًا عن عرض آفاق الاستثمار في قطاع الموسيقى الواعد في المملكة.
بيبان Talksوناقشت التعليم الترفيهي للأطفال، وريادة الأعمال والابتكار المؤسسي، إلى جانب الابتكار لتحقيق الهدف والنمو؛ لإدارة ذكية للنفقات من أجل تطوير الأعمال. كما استعرض مسرح Talks، دور الألعاب الإلكترونية في تغيير مفهوم الترفيه ضمن محور "الابتكار في الألعاب"، وجلسة حول كيف أصبحت السعودية وجهة عالمية لفرص التكنولوجيا النظيفة، وجاهزية البنية التحتية لبناء مشاريع مستقبلية مستدامة، كما سُلط الضوء على إستراتيجية الصناعة الوطنية نحو صناعة سعودية رائدة.
وشملت النقاشات موضوع تمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء السعودي، وتعزيز تجربة الهدايا من خلال التحليل المبني على البيانات، إلى جانب جلسة عن جاهزية البنية التحتية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النجاح في سوق الأسهم.
تبادل الخبراتويعد مسرح بيبان Talks منصة رئيسية ضمن فعاليات الملتقى، حيث يشارك فيه أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا لتبادل الخبرات والتحديات التي واجهوها في رحلتهم التجارية، وتقديم حلول مبتكرة لتطوير الأعمال.
كما تحظى الجلسات بحضور واسع من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص، ما يعزز من فرص التعاون والشراكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.