شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح بيبان Talks يستعرض آفاق الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.