إستغرب منسّق عام تيار المستقبل في البقاع سعيد ياسين، "مساعي جهات حكوميّة لنقل نازحين سوريين من بعض المناطق إلى البقاع، وتوسعة المخيّمات القائمة، أو إستحداث مخيّمات جديدة. علماً أن النازحين المنوي نقلهم إلى البقاع يتواجدون حالياً في مناطق آمنة في بيروت وجبل لبنان".
وعبّر عن "رفضه القاطع لهكذا خطوة"، محذرا من "عواقبها الأمنيّة والإجتماعيّة والديموغرافيّة"، متوعّداً بـ"التصعيد في حال لم يسحب هذا الطرح من التداول".
كانت هذه تفاصيل خبر منسّق عام "المستقبل" بالبقاع استغرب مساعي جهات حكوميّة لنقل نازحين سوريين إلى البقاع وتوسعة المخيّمات القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.