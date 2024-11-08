منسّق عام "المستقبل" بالبقاع استغرب مساعي جهات حكوميّة لنقل نازحين سوريين إلى البقاع وتوسعة المخيّمات القائمة

إستغرب منسّق عام تيار المستقبل في البقاع سعيد ياسين، "مساعي جهات حكوميّة لنقل نازحين سوريين من بعض المناطق إلى البقاع، وتوسعة المخيّمات القائمة، أو إستحداث مخيّمات جديدة. علماً أن النازحين المنوي نقلهم إلى البقاع يتواجدون حالياً في مناطق آمنة في بيروت وجبل لبنان".

وعبّر عن "رفضه القاطع لهكذا خطوة"، محذرا من "عواقبها الأمنيّة والإجتماعيّة والديموغرافيّة"، متوعّداً بـ"التصعيد في حال لم يسحب هذا الطرح من التداول".