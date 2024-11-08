شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على استقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على شبه استقرار بنسبة 0.08%، ليصل عند 9841.45 نقطة.

‏ وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار ‏أسهم 11 شركة على ثبات.

