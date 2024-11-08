شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على استقرار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على شبه استقرار بنسبة 0.08%، ليصل عند 9841.45 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.