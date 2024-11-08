الاقتصاد

أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على استقرار

0 نشر
واس - تونس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة تونس تغلق على استقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على شبه استقرار بنسبة 0.08%، ليصل عند 9841.45 نقطة.
‏ وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار ‏أسهم 11 شركة على ثبات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا