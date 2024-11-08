ناشد نقيب صيادلة لبنان ​جو سلوم​، في بيان، المعنيّين بـ"اتّخاذ الإجراءات كافّة للحدّ من انقطاع الكثير من الأدوية"، مشيرًا إلى أنّ "الصّيادلة يعانون الأمرَّين لتأمين الأدوية، وأنّ المرضى يتنقّلون من صيدليّة إلى أُخرى للغاية عينها". وأعلن "أنّه في صدد تحضير لائحة بالأدوية غير المتوافرة".

كانت هذه تفاصيل خبر سلوم ناشد المعنيين اتخاذ إجراءات للحد من انقطاع الأدوية: الصيادلة يعانون الأمرَّين لتأمينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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