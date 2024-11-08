غرفة إدارة الكوارث ببيروت: إخلاء مبنى بالحمراء دخله أشخاص عنوةً وإزالة خيم مستحدثة في الروشة

كشفت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة ​بيروت​، أنّ "مجموعةً من الأشخاص أقدمت على الدّخول عنوةً إلى مبنى عائد لبلديّة بيروت في منطقة الحمراء، حيث عمل فوج حرس مدينة بيروت على إخلاء المبنى بالكامل".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "رجال فوج الحرس قاموا أيضًا بإزالة عدد من الخيم المستحدَثة في منطقة الروشة من قبل أشخاص غير لبنانيّين، كانوا قد وضعوا عددًا من الأقمشة على أسوار الأملاك العامّة والخاصّة بحجّة النّزوح، بعد أن تبيّن ألّا علاقة لهم بالنّزوح".

وحذّرت الغرفة، أيّ شخص من "الدّخول إلى الممتلكات العامّة أو الخاصّة تحت أي ذريعة كانت، علمًا أنّ كلّ الاخوة الضّيوف الّذين لجأوا إلى مدينة بيروت، تمّ تأمينهم في مراكز إيواء بلغ عددها لغاية كتابة هذا البيان 178 مركز إيواء يضمّ نحو 55,138 نازحًا، بمن فيهم أولئك الّذين كانوا في عدد من السّاحات والحدائق العامّة والكورنيش البحري لمدينة بيروت".