 هكذا روجت ناهد السباعي لمسلسها الجديد "نقطه سوده": جاهزين لعائلة السيوفي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - روجت الفنانة ناهد السباعي لأحدث أعمالها الفنية مسلسل "نقطة سوده"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك استعدادًا لعرض المسلسل على قناة "MBC مصر" ومنصة شاهد .

ناهد السباعي لمسلسها الجديد "نقطه سوده"

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها بإنستجرام، صورة من كواليس مسلسلها الجديد "نقطة سوده"، وظهرت ناهد برفقة أبطال العمل بالزي الأبيض، وعلقت على الصورة قائلة : "جاهزين لعائلة السيوفي .. منال".

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ومن المفترض أن تجسد ناهد السباعي شخصية فتاة تعاني من أزمات مع المقربين منها، واتضح أيضاً أنها ستلعب دور فنانة تمارس فن الرسم تدعى "منال".

أبطال مسلسل "نقطة سوده"

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة، في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويجمع العمل عدداً من النجوم، على رأسهم: أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، هدى الإتربي، أحمد عزمي وعدد من الفنانين الشباب. وهو من إخراج محمد أسامة، وتأليف أمين جمال.

ويعد مسلسل " نقطة سوده" هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار.

في سياق آخر تستأنف تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "بنات الباشا" المأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي. سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل. ويشاركها في بطولته: زينة، صابرين، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم حول طرح عدد من قضايا المرأة؛ حيث تتعرض كلّ شخصية من الشخصيات للمعاناة لأسباب مختلفة.

يمكنكم متابعة موعد عرض مسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي

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