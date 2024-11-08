دينا تعترف: أجريت عملية تجميل واحدة لأنفي بنفس شكله القديم لأني أحب الطبيعة 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - كشفت الفنانة دينا أنها أجرت جراحة تجميلية واحدة في أنفها بسبب تساقط غضروفها، كما أكدت أنها تُحب الطبيعة التي وتحرص على أن يكون شكلها متكاملاً، وذلك من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

دينا: عملت عملية تجميل واحدة في أنفي

قالت الفنانة دينا في فيديو عبر حسابها بـ "إنستغرام" ببرنامجها "اسمع مع دينا" : "ردًا على سؤال أنتي عاملة كام عملية تجميل، وطبعًا الطبيعة أو البني آدامه الطبيعية لم تعد تصدق بعد، أنا عملت عملية تجميل واحدة في مناخيري من 4 أو 5 سنين لأن غضروف مناخيري سقط".

وأكملت دينا : "وده كان هيتأثر عليا لما أظهر قدام الكاميرا وعملتها بشكلها الطبيعي مغيرتش فيها حاجة، لأني بحب الطبيعة، وخصوصًا الأجسام، وبالنسبالي التجميل حاجة تتعمل ومتظهرش، وأنا مبسوطة إني قدرت أحافظ على نفسي لدرجة إن الناس فاكرة إني عاملة عمليات تجميل كتير، يا جماعة الجمال مش سهل، وأن الناس تستطيع الحفاظ على نفسها لازم تتعب، وبحاول أوصل إني شكلي يبقى قريب من المتكامل لأن مفيش شكل متكامل".

View this post on Instagram A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial)

أحدث أعمال دينا الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا كان مشاركتها في فيلم "الملكة"، وشاركها البطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم حسن الرداد، محمد رضوان، أوس أوس، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تتعرض سيدة أعمال تُدعى (ماجدة) للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

كما شاركت دينا أيضاً في فيلم "عادل مش عادل"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأساً على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية. ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك"، والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر تشارك دينا خلال المارثون الرمضاني القادم 2025 بمسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي.

يمكنكم متابعة دينا تكشف عن برومو برنامجها الجديد "اسمع من دينا"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».