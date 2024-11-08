معتصم النهار يعايد نور علي بيوم ميلادها وهذا ما تمناه لها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - تحتفل اليوم الفنانة نور علي نجمة مسلسل "لعبة حب" بذكرى ميلادها. وقد تلقت نور العديد من المعايدات والأمنيات السعيدة من زملائها الفنانين وأقاربها ومتابعيها الذين تمنوا لها العمر المديد ودوام الصحة والنجاح.

بالاضافة لأدائها اللافت في كل عمل قدمته، تتميز نور علي بالجمال ليس الخارجي وحسب إنما بجمالها الداخلي أيضاً وطيبتها وروحها الجميلة وضحكتها التي لا تفارقها أبداً مما يقربها من زملائها في الفن ومتابعيها الذين يثنون على تمثيلها الذي يبرز من عمل لآخر حيث لا يشبه أي دور قدمته غيره من قبل. وتطل دائماً بأناقة لافتة تزيدها جمالاً.

ثنائية معتصم النهار ونور علي



توجه الفنان معتصم النهار شريك نور علي في عملهما الأخير المسلسل التركي المعرب "لعبة حب"بأمنية خاصة لها. وكان معتصم ونور تَشَارَكا بطولة هذا المسلسل الذي حقق نجاحاً باهراً .

واختار معتصم النهار صورة لـ نور علي بالأبيض والأسود وهي جالسة في السيارة بينما كانت تضحك. وشاركها عبر ستوري حسابه على إنستغرام مع ستوري حساب نور على إنستغرام وكتب لها على الصورة "هابي بيرثداي نور. أتمنى لك كل السعادة والنجاح".

معتصم النهار يعايد نور علي- الصورة من ستوري حساب معتصم على إنستغرام

وقد حقق معتصم النهار ونور علي ثنائية جميلة من خلال دوريهما في المسلسل "سما" و"مالك" والرومانسية اللافتة التي جسداها وجذبت المشاهدين طيلة حلقات المسلسل لمتابعة قصة حبهما التي تخللها العديد من المواقف المشوّقة والتحديات والمفاجآت والتجاذبات التي عاشها المشاهد مع سما ومالك وقصتهما الرومانسية.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)

برزت نور علي من خلال المسلسلات التركية المعربة

وقد لمعت نور علي في السنوات الأخيرة من خلال أدائها المميز في المسلسلات التركية المعربة "لعبة حب" و"ستيليتو" و"عروس بيروت" و"الحلوة والمرة".

وقبل "لعبة حب"، أطلت نور علي بأداء مختلف عن البراءة التي غلفت شخصية سما، فجسدت شخصية ميرا مدربة اليوغا اللعوب التي تفعل المستحيل من أجل الوصول إلى أهدافها وتحقيق الثروة بغضّ النظر عن الأذى الذي تلحقه بالآخرين حيث تخطف لؤي (سامر المصري) من زوجته (ندى أبو فرحات).

View this post on Instagram A post shared by Stiletto ستيلتو (@mbcstiletto)

نبذة عن أعمال نور علي

ولدت نور علي في نوفمبر من العام 1995. وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في العام 2018، شاركت في العديد من المسلسلات وهي: أحمر 2016، غرابيب سود 2017، وهم 2018، هوا أصفر 2019، عن الهوى والجوى 2019، عروس بيروت 2019 و2020، حرملك الجزء الأول 2019، حرملك الجزء الثاني 2020، طبق الأصل 2020، عالحلوه والمرة 2021، مسلسل صقار البدوي 2021، كسر عضم 2022، ستيلتو 2023، ولعبة حب 2024. وشاركت نور علي بفيلم "درب السما" في العام 2019.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)

أحلام وطموحات نور علي

تصف نور علي نفسها في برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على أم بي سي، أنها فتاة عادية لديها الكثير من الأحلام وتحاول قدر المستطاع تحقيقها. حتى الآن حققت نور علي العديد منها في مجال التمثيل وتتمنى المحافظة عليها والذهاب لمكان أبعد مؤكدة أن طموحاتها ماتزال كبيرة. وتحب نور علي الحياة كثيراً وتتمتع بروح الشقاوة سواء في البيت التصوير أو حياتها العادية. وستظهر نور علي مع المخرج الليث حجو في مسلسل "البطل" في رمضان 2025 وذكرت أنها متحمسة للعمل معه كونه مخرجاً مبدعاً وتطمح للعمل معه منذ كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية. وتشعر بالمسؤولية تجاه العمل معه.

واعتبرت نور علي أنها أصبحت في المرحلة الحالية نجمة. وحلمت بالنجاح الذي حققته اليوم منذ كانت صغيرة ولديها خطوط حمراء في الأدوار المتعارف عليها في المجتمع وبيئتها ولا تقبل بأي دور يعرض عليها. ونفت نور علي ضاحكة أنها لا تستطيع الحفاظ على سر ما. ولا تعتبر نفسها حافظة أسرار. وهي لا تتأثر بالتعليقات السلبية على السوشيال ميديا. ولكن الخصوصية على السوشيال ميديا من أولوياتها.

وتصف نور علي نفسها بالمتواضعة. ولا تنفي أن جمالها ساعدها بالتمثيل. ونفت أنها تعيش قصة حب حالياً فيما كانت تعيش من قبل قصة حب ولكنها انتهت. ولا تعتبر أن الزواج والعائلة أهم من الفن. ولم تندم نور علي على معرفة شخص ما في يوم من الأيام. وهي تثق بالناس. ونفت أنها تغار فالغيرة ليست صفة طاغية في شخصيتها.

وتؤكد نور علي أن المال يجلب السعادة. ولا ترد الإساءة بمثلها. وليست لئيمة. وعما لو تفكر بتقديم برنامج تقول: "أبداً". وتعترف أن الشهرة جميلة. وذكرت أنها تتعلم من دروس الحياة

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».