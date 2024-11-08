مريم حسين :"أنا الملكة"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة العراقية مريم حسين لجلسة تصوير جديدة شاركت صورا منها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

واعتمدت حسين تسريحة شعر مرفوعة لتبدي ملامح وجهها بشكل واضح وكذلك ماكياجها وقرطيها الكبيرين.

وارتدت مريم فستانا أنيقا باللون البيج جاء بحمالتي كتفين متصلتين بالخصر وبقماش "بكسرات" من الأعلى، وتحتها توب فضية لماعة، أما تنورة الفستان فجاءت بنفس نوع القماش الذي تزين عند أعلى الكتفين بقطعتين على شكل نجمة مع بعض الخرز.

وعلقت مريم على المنشور كاتبة :"أنا الملكة".

وكانت دخلت مريم حسين، عالم الغناء واطلقت أول تجربة غنائية لها، تحمل عنوان "يا حب" عبر يوتيوب.

والأغنية من كلمات وألحان توفيق المغربي، وتوزيع يونس الجحفاوي، والفيديو كليب من إخراج نور طرباي.