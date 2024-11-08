أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار السّعي المستمر الّذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، ومع تزايد نسبة الإشكالات والجرائم في الفترة الأخيرة وبخاصّة الّتي تُنفَّذ بواسطة الدّراجات النّاريّة، ستقوم المديريّة بإطلاق حملة أمنيّة في محافظتَي بيروت وجبل لبنان اعتبارًا من يوم الإثنين الواقع في 11 تشرين الثّاني 2024؛ لضبط مخالفات الدّرّاجات النّاريّة".
وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ تنفيذ هذه الحملة يوميًّا خلال الفترة المسائيّة، وذلك بغية الحدّ من هذه الجرائم والإشكالات"، مؤكّدةً أنّ "قوى الأمن الدّاخلي مستمرّة في خدمة المواطنين وحمايتهم، رغم كلّ الظّروف والمصاعب الّتي تمرّ بها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إطلاق حملة أمنية في بيروت وجبل لبنان اعتبارًا من الإثنين المقبل لضبط مخالفات الدراجات النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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