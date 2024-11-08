وزارة الصحة: 3 شهداء و30 جريحًا بحصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على صور

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "الحصيلة الأوّليّة لغارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور، أدّت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 30 آخرين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرّة".

وجدّدت الوزارة الدّعوة إلى "عدم إطلاق دعوات غير منسّقة للتّبرّع بالدّم، فهي ستزيد الإرباك في وقت اللا حاجة للتّبرّع حاليًّا، والتّبرّع بالدّم يتمّ بحملات منظّمة للصّليب الأحمر".