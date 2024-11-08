خبراء في الأمن الغذائي العالمي: يوجد احتمال قوي بأن مجاعة على وشك الحدوث في مناطق بشمال قطاع غزة

نقلت وكالة "رويترز"، عن خبراء في الأمن الغذائي العالمي، انه "يوجد احتمال قوي بأن مجاعة على وشك الحدوث في مناطق بشمال قطاع غزة، ويجب التحرك فورا خلال أيام وليس أسابيع من الأطراف المعنية بحرب غزة".

واكدوا الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، ان "الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة".