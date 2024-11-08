كشفت شبكة "أي بي سي نيوز- abc news" الأميركيّة، عن "توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في مؤامرة مزعومة مرتبطة بإيران، لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وناشطة إيرانية أميركية واثنين من اليهود الأميركيين الذين يعيشون في نيويورك، وفقًا لشكوى جنائية تم الكشف عنها اليوم الجمعة في نيويورك".
واشارت الى أنه "وفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن فرهاد شاكري وكارلايل ريفيرا وجوناثان لودهولت متهمون بالقتل مقابل أجر. تم القبض على ريفيرا ولودهولت، بينما يُعتقد أن شاكري، الذي وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "أصل" للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، موجود في طهران".
كانت هذه تفاصيل خبر "أي بي سي" عن مصادر أمنية: توجيه التهم لـ3 أشخاص بخطة مرتبطة بإيران لاغتيال ترامب ومعارضين إيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.