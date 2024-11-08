اشارت نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل في حديث للجزيرة، الى أنه "لدينا 29 موقعا قرب الخط الأزرق طلبت إسرائيل إخلاءها"، لافتة الى أننا "شهدنا عددا من الاعتداءات علينا في لبنان والتي كانت متعمدة".
واوضحت أن "قواتنا تعرضت لـ40 استهدافا منها 8 مؤكدة من الجيش الإسرائيلي"، مؤكدة أننا "ملتزمون بالبقاء في مواقعنا ولدينا خطط بديلة إذا ساءت الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: قواتنا تعرضت لـ40 استهدافا وملتزمون بالبقاء في مواقعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.