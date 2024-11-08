نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل: قواتنا تعرضت لـ40 استهدافا وملتزمون بالبقاء في مواقعنا

اشارت نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل في حديث للجزيرة، الى أنه "لدينا 29 موقعا قرب الخط الأزرق طلبت إسرائيل إخلاءها"، لافتة الى أننا "شهدنا عددا من الاعتداءات علينا في لبنان والتي كانت متعمدة".

واوضحت أن "قواتنا تعرضت لـ40 استهدافا منها 8 مؤكدة من الجيش الإسرائيلي"، مؤكدة أننا "ملتزمون بالبقاء في مواقعنا ولدينا خطط بديلة إذا ساءت الأمور".